Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH-17

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Парламент Нидерландов поддержал идею расследования роли Киева в гибели MH17

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Парламент Нидерландов одобрил требование по изучению роли Киева в крушении MH17

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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

RT на русском16:36

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Lenta.ru14:31
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Экономика

В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26
Армия и оружие

Американский беспилотник почти сутки летал у границ России

Взгляд.ру 15:00
Армия и оружие

В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия вчера в 04:19
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента

Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Общество

Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции

RT на русском 16:17
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Футбол

Экс-петрозаводчанка похвасталась новым подарком от Луиса Адриано

Екатерина Дорожко, девушка бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано, ныне выступающего за бразильский "Палмейрас", в своем "инстаграме" рассказала о подарке от возлюбленного.
Петрозаводск говорит 08:25
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей 11:47
Общество

В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Дождь 05:10
Игры

В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5

Aobe.ru 16:51
Хоккей

Кузнецов забросил первую шайбу в НХЛ после дисквалификации за кокаин

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отличился в первом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после дисквалификации за употребление кокаина.
Известия 23:11
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Политика

Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину

Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением.
РБК 18:09
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Газета.Ru 10:21
Космос

Уфологи обнаружили на дне Тихого океана следы НЛО

Объект находится на дне Тихого океана. Уфологи считают, что объект, на который они наткнулись, является базой инопланетян.
Вечерний курьер 01:53
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 21:21
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение

Газета.Ru 19:54
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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