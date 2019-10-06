Политика
RT на русскомПарламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:10, Вашингтон
Политика
Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах
На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 16:07
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:42
Политика
Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин
Накануне дня рождения президент побывал в сибирской тайге. Там он наслаждался осенней природой и собирал грибы.
Живая Кубань 06 октября в 23:40
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Политика
В Кремле оценили выступление Лукашенко по конфликту в Донбассе
Россия не является стороной противостояния на юго-востоке Украины и стремится помочь соседнему государству решить возникшую в 2014 году проблему, заявили в Кремле в ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который ранее назвал ситуацию в Донбассе конфликтом Москвы и Киева.
Газета.Ru 14:13
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике
8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.
RT на русском 15:41
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Allboxing.ru 13:45
Футбол
Статую Ибрагимовича открыли в Швеции
Статую именитому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в шведском городе Мальме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:12
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Vprognoze.ru 05:08
Экономика
Россия и Китай выводят дедолларизацию на новый уровень
Стоит очередной раз напомнить, что стоимость золота в сентябре достигла шестилетнего максимума, то есть стратегия Китая дает свои плоды.
Вести.Финанс 05:14
Технологии
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
Lenta.ru 13:43
Здоровье
В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней
REGNUM вчера в 21:49
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Футбол
Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
Чемпионат 12:40
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК 16:46
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Общество
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 16:21
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 15:29