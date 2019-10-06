Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Парламент Нидерландов требует расследовать роль Украины в деле MH17

РЕН ТВ17:05

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

RT на русском16:36

Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в крушении MH-17

РБК17:02

Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17

ТАСС16:41

«Киев может стать ответчиком по делу МН-17»: Нидерланды расследуют роль Украины в авиакатастрофе

Царьград16:40

Парламент Нидерландов одобрил требование по изучению роли Киева в крушении MH17

Известия17:05

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Lenta.ru14:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:10, Вашингтон
Политика

Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах

На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 16:07
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:42
Политика

Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин

Накануне дня рождения президент побывал в сибирской тайге. Там он наслаждался осенней природой и собирал грибы.
Живая Кубань 06 октября в 23:40
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Политика

В Кремле оценили выступление Лукашенко по конфликту в Донбассе

Россия не является стороной противостояния на юго-востоке Украины и стремится помочь соседнему государству решить возникшую в 2014 году проблему, заявили в Кремле в ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который ранее назвал ситуацию в Донбассе конфликтом Москвы и Киева.
Газета.Ru 14:13
Общество

Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике

8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.
RT на русском 15:41
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Allboxing.ru 13:45
Футбол

Статую Ибрагимовича открыли в Швеции

Статую именитому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в шведском городе Мальме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:12
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Экономика

Россия и Китай выводят дедолларизацию на новый уровень

Стоит очередной раз напомнить, что стоимость золота в сентябре достигла шестилетнего максимума, то есть стратегия Китая дает свои плоды.
Вести.Финанс 05:14
Технологии

В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram

Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
Lenta.ru 13:43
Здоровье

В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней

REGNUM вчера в 21:49
Футбол

Юрий Жирков стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Мойка78 13:12
Политика

Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Футбол

Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру

30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
Чемпионат 12:40
Политика

Парламент Эквадора приостановил работу на фоне массовых протестов

РИА Новости 16:26
Экономика

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК 16:46
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Общество

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 16:21
Армия и оружие

Пентагон отчитался о выводе американских войск с севера Сирии

РБК 16:51
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Общество

В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное