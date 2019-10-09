Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Пушков оценил решение парламента Нидерландов изучить роль Киева в деле MH17

РИА Новости02:19

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

RT на русскомвчера в 16:36

Парламент Нидерландов одобрил требование по изучению роли Киева в крушении MH17

Известиявчера в 17:05

Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

РБКвчера в 17:02

Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17

ТАССвчера в 16:41

Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении MH17

Интерфаксвчера в 19:32

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Lenta.ruвчера в 14:31
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Экономика

Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии

Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть 07 октября в 06:04
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Общество

Назван регион России с самой низкой смертностью от алкоголя

Самый высокий уровень смертности от злоупотребления алкоголем среди российских регионов зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области.
Газета.Ru вчера в 06:34
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Политика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Политика

Александр Калашников возглавил ФСИН

С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.
Газета.Ru вчера в 09:18
Политика

Симоньян выразила Комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад Комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT миллиардные просмотры в YouTube.
Народные новости вчера в 21:26
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье

В Ершове инвалид была вынуждена ползти по ступеням больницы

The Saratov Room вчера в 12:35
Футбол

Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Газета.Ru вчера в 03:34
Авто

В России ОСАГО подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 07 октября в 02:43
Футбол

Агент Васютина: мой игрок мог переехать в Германию

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера петербургского "Зенита" Александра Васютина, прокомментировал перспективы своего клиента.
Газета.Ru вчера в 19:42
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Наука

Учеными у свиней обнаружена способность пользоваться инструментами

У свиней исследователями обнаружена уникальная способность пользоваться инструментами, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:16
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Армия и оружие

Юг России прикроют сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»

Первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России, сообщили в Минобороны РФ.
ФАН вчера в 20:24
Общество

Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН

Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Происшествия

Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Кино

Гильермо дель Торо — 55

9 октября мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо отмечает 55-летие.
RT на русском 01:53
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