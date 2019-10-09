Политика
RT на русскомПарламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против краснодарского судьи, который требовал 64 млн рублей у предпринимателя.
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Футбол
Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Экономика
Малый бизнес Забайкалья получил ещё полмиллиарда рублей на развитие
Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Армия и оружие
США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Экономика
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ.
Здоровье
Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори
Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Баскетбол
Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Политика
Соловьёв ответил на вопрос о зарплатах гостей своей передачи
Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций».
Гаджеты
Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов
Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике
Кстати, на фото с пикника Джексон запечатлен в розовом купальнике.
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.