Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Парламент Нидерландов выступил за изучение роли Украины в крушении MH17

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Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Lenta.ru14:31

Парламент Нидерландов одобрил требование по изучению роли Киева в крушении MH17

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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

RT на русском16:36

Парламент Нидерландов поддержал идею расследования роли Киева в гибели MH17

РИА Новости19:01
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
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В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
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Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Происшествия

В кабинете первого вице-мэра Красноярска прошли обыски

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Общество

Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Коммерсантъ 09:22
Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против краснодарского судьи, который требовал 64 млн рублей у предпринимателя.
REGNUM 16:29
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Югополис вчера в 10:51
Армия и оружие

Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии

Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Футбол

Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:01
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Экономика

Малый бизнес Забайкалья получил ещё полмиллиарда рублей на развитие

Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства.
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Армия и оружие

США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу

США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия вчера в 09:10
Экономика

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ.
Российская газета 16:28
Здоровье

Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори

Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Баскетбол

Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»

В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
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Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
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Политика

Соловьёв ответил на вопрос о зарплатах гостей своей передачи

Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций».
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Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
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Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов

Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
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Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике

Кстати, на фото с пикника Джексон запечатлен в розовом купальнике.
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Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
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