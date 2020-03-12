Политика

КоммерсантъКоммерсантъПарламент Приморья одобрил поправки к Конституции

Из 38 присутствующих депутатов за проголосовали 32, шестеро воздержались. В ходе обсуждения закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» против высказались только члены фракции КПРФ.
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Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ

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Депутаты Приморья поддержали поправки в Конституцию большинством голосов

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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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Напомним, по прошедшим в 18 штатах первичным выборам пока побеждает Джозеф Байден — у него набрано 670 делегатов, в то время как у Берни Сандерса 574.
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Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене намного ниже стоимости российского сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
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