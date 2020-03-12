Политика

КоммерсантъКоммерсантъПарламент Приморья одобрил поправки к Конституции

Из 38 присутствующих депутатов за проголосовали 32, шестеро воздержались. В ходе обсуждения закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» против высказались только члены фракции КПРФ.
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Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ

КП - Владивостоквчера в 22:05

Депутаты Приморья поддержали поправки в Конституцию большинством голосов

Владивосток-Новостивчера в 23:36

Парламент Приморья поддержал закон о внесении изменений в Конституцию РФ

ТАССвчера в 22:12

Депутаты Приморья одобрили поправки в Конституцию РФ

REGNUMвчера в 22:09

Отменить ЕГЭ в Конституции предложил приморский депутат

Deita.ru03:00

Парламент Приморья одобрил поправки к Конституции

Коммерсантъвчера в 21:34

В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки

РИА Новостивчера в 21:16
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Футбол

Сергей Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался по поводу сложившейся ситуации в мире из-за коронавируса.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 08:08
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Общество

Россия получила приглашение от ОПЕК для участия в техкомитете в марте

Секретариат ОПЕК отправил приглашения странам - участницам мониторингового комитета ОПЕК+, в том числе России, для участия в экспертной встрече.
Газета.Ru 05:47
Политика

The Boston Globe (США): Американцам каждый день твердят, что русские вмешиваются в нашу политику. А мы вмешиваемся в их уже целый век. (The Boston Globe)

Американцы приписывали России худшие качества наших врагов по Второй мировой: раз японцы вероломно напали без предупреждения, раз нацисты вторгались в другие страны и порабощали их народы, то и русские будут делать то же самое.
ИноСМИ 06:42
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт

Сегодня, 12 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.
Нева Спорт вчера в 18:01
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга

В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Афиша Daily 08:09
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Финансы

Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют

Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.
Интерфакс 07:20
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Уволенный с Первого канала Шепелев скоро выйдет на новую работу

RuNews24.ru 02:13
Финансы

Доллар подскочил выше 75 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля снизился до отметки в 75 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 07:34
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
Дождь 06:25
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Энергетика

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 06:49
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Космос

На МКС впервые вырастили листовой салат

МИР 24 10 марта в 01:28
Экономика

Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
РБК 08:10
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada из-за тормозов

АБН 08:12
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
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