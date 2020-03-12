Политика

КоммерсантъКоммерсантъПарламент Приморья одобрил поправки к Конституции

Из 38 присутствующих депутатов за проголосовали 32, шестеро воздержались. В ходе обсуждения закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» против высказались только члены фракции КПРФ.
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Отменить ЕГЭ в Конституции предложил приморский депутат

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Депутаты Приморья одобрили поправки в Конституцию РФ

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В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки

РИА Новостивчера в 21:16
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