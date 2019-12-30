Политика

REGNUMREGNUMПарламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

Напомним, ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке против вооруженных сил Халифы Хафтара. В настоящее время в Ливии действует по меньшей мере два центра силы — ПНС и силы Хафтара, сражающиеся между собой.
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Платежи за воду снизит разработка ПГУ

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Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ

Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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Брянский лыжник Большунов звал норвежца Клебо пить водку 31 декабря

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