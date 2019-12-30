Политика
REGNUMПарламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Напомним, ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке против вооруженных сил Халифы Хафтара. В настоящее время в Ливии действует по меньшей мере два центра силы — ПНС и силы Хафтара, сражающиеся между собой.
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СМИ: парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию 2 января
ТАСС30.12.19 в 09:32
Оппозиция Турции возражает против отправки войск в Ливию
Московский Комсомолец Турция31.12.19 в 01:22
Парламент Турции рассмотрит вопрос о введении войск в Ливию сразу после нового года
Эхо Москвы30.12.19 в 12:02
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Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ
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Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Хоккей
Брагин: «Важность матча немного придавливала»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Ситуации в Сирии и Ливии ранее в декабре Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Авто
Компания Suzuki начала продажи дешевого микрокроссовера Suzuki XL7
Стартовали продажи паркетника модели Suzuki XL7, а первые товарные машины начали поставлять дилерам в Индонезии.
Здоровье
Министр здравоохранения Кубани принял роды в новогодние праздники
Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в Сочинском перинатальном центре принял роды в новогодние праздники, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде США в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Спорт
Брянский лыжник Большунов звал норвежца Клебо пить водку 31 декабря
31 декабря Александр отмечал день рождения, ему исполнилось 23 года. Он пригласил норвежского чемпиона на праздничный торт и домашнюю водку.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Финансы
В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше
О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Кино
Харатьян вернулся с «Зеленым фургоном» через 37 лет
Кроме Дмитрия Харатьяна, в фильме снимаются Семен Трескунов, Екатерина Олькина, Наталья Вдовина, Вячеслав Манучаров и многие другие.
Политика
Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Армия и оружие
США взяли ответственность за гибель еще 12 мирных жителей в Сирии
Штаб коалиции по борьбе с террористами в Сирии опубликовал очередной отчет о жертвах среди мирного населения, признав гибель 12 гражданских лиц, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального командования ВС США.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.