Экономика
ТАССРада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году. За соответствующий законопроект проголосовали в пятницу 255 депутатов при 226 минимально необходимых.
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Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". за победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.
Происшествия
Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
Экономика
Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян
Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой
В 2014 году ВМС Швеции провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага из-за закодированного радиосигнала, который, как оказалось, принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей.
Технологии
Пользователей Windows 7 станут снова просить обновиться до Windows 10
Windows 7 после прекращения поддержки может быть опасна, уверены в Microsoft.
Общество
Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты
Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
Космос
Эксперты: Маск зря надеется заправить корабль на Луне
Илон Маск, как и NASA, рассматривает Луну как возможную промежуточную базу для запуска кораблей на Красную планету.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
Авто
Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia
Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35
Политика
США может признать украинский «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Политика
В ДНР ответили на заявление Киева об амнистии
Заявление Киева о готовности к проведению амнистии участников конфликта в Донбассе противоречит Комплексу мер по выполнению Минских договорённостей, считают в ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.