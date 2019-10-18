Экономика

ТАССТАССРада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году. За соответствующий законопроект проголосовали в пятницу 255 депутатов при 226 минимально необходимых.
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Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

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Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении

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Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении

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Парламент Украины принял госбюджет-2020 в первом чтении

Украина.ру08:42
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". за победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.
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Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
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Экономика

Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян

Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru 18:14
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Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Происшествия

Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек

Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Экономика

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru 16:00
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой

В 2014 году ВМС Швеции провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага из-за закодированного радиосигнала, который, как оказалось, принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую.
Газета.Ru 16 октября в 04:10
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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей.
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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

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Технологии

Пользователей Windows 7 станут снова просить обновиться до Windows 10

Windows 7 после прекращения поддержки может быть опасна, уверены в Microsoft.
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Общество

Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.
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Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
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Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Космос

Эксперты: Маск зря надеется заправить корабль на Луне

Илон Маск, как и NASA, рассматривает Луну как возможную промежуточную базу для запуска кораблей на Красную планету.
Хайтек+ вчера в 07:25
Политика

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
RT на русском 16:42
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Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia

Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.
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Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35

RT на русском 12:09
Политика

США может признать украинский «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
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Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
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Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

В ДНР ответили на заявление Киева об амнистии

Заявление Киева о готовности к проведению амнистии участников конфликта в Донбассе противоречит Комплексу мер по выполнению Минских договорённостей, считают в ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 20:28
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