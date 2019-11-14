Экономика
Взгляд.руПарламент Украины принял госбюджет на 2020 год
Украинский парламент принял госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%, соответствующее решение поддержали 280 парламентариев, минимум составляет 260 голосов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Армия и оружие
Асад уверен, что деятельность России в Сирии сохраняет баланс в мире
"Военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире", - заявил Асад.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой
Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
Происшествия
Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево
Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Киберспорт
Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Политика
Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»
Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Экономика
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Космос
Один из спутников GPS временно выведен из группировки
Один из 33 спутников системы навигации GPS временно выведен из группировки.
Интернет
На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay
Google Pay на портале госуслуг На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Калифорнии
Политика
Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом
Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
Гаджеты
Недешевый флагман Huawei Mate X 5G распродан за секунды
Недавно складной смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold продемонстрировал в Китае оглушительный успех, а сейчас то же самое повторил и его конкурент – Huawei Mate X 5G.