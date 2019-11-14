Экономика

Взгляд.руВзгляд.руПарламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Украинский парламент принял госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%, соответствующее решение поддержали 280 парламентариев, минимум составляет 260 голосов.
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