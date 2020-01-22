Политика
Lenta.ruПарламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter. Британский министр по Brexit Стивен Баркли написал в Twitter, что обе палаты парламента завершили рассмотрение документа.
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Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 17:38
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