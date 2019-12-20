Политика
ГЛАС.RUПарламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Борис Джонсон был уверен в исходе голосования, что позволило ему ужесточить текст законопроекта. В него был включен запрет на продление переходного периода после Brexit, который истекает 31 декабря 2020 года.
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Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Энергетика
Нефть торгуется по цене $66 за баррель
Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Здоровье
Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств
Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Происшествия
При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка
Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ
В Сирии под стражей находятся около двух тысяч боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Происшествия
Из-за столкновения бензовоза и мазутовоза в Кузбассе погиб человек
«В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза», — сообщает пресс-служба.
Армия и оружие
Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
Здоровье
В трех больницах Сахалинской области сменили руководителей
В трех медучреждениях на Сахалине и Курилах назначили новых главных врачей.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Общество