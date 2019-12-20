Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПарламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Борис Джонсон был уверен в исходе голосования, что позволило ему ужесточить текст законопроекта. В него был включен запрет на продление переходного периода после Brexit, который истекает 31 декабря 2020 года.
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Депутаты с пятого раза одобрили законопроект о «Брексите»

Коммерсантъ14:07

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

РИА Новости09:38

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по Brexit

Эхо Москвы12:03

Британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о Brexit

РБК10:16

Британская палата общин одобрила законопроект о Brexit

Московский Комсомолец09:46

Парламент Великобритании продолжит дебаты по Brexit в январе

REGNUM11:35

Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС

ТАСС10:02
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Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Lenta.ru 20:17
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ 10:35
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM вчера в 04:05
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Энергетика

Нефть торгуется по цене $66 за баррель

Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
REGNUM 11:51
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск 06:40
Здоровье

Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств

Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
РБК 18 декабря в 01:32
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 19:22
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета 00:21
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Спорт-Экспресс 17:00
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Политика

В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ

В Сирии под стражей находятся около двух тысяч боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.
RT на русском 20:28
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru 19:33
Экономика

Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ

Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
URA.Ru вчера в 21:13
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:41
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com вчера в 01:53
Происшествия

Из-за столкновения бензовоза и мазутовоза в Кузбассе погиб человек

«В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза», — сообщает пресс-служба.
РБК 06:53
Политика

Путин показал лидерам стран СНГ архивы о начале Второй мировой войны

РЕН ТВ 09:39
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
News.ru 08:47
Здоровье

В трех больницах Сахалинской области сменили руководителей

В трех медучреждениях на Сахалине и Курилах назначили новых главных врачей.
РИА Сахалин-Курилы 01:54
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM 18 декабря в 21:23
Технологии

NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0

В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
CyberSport.ru вчера в 09:54
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
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