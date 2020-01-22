Политика

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Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News. Как отмечает телеканал, законопроект получил одобрение обеих палат парламента.
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Борис Джонсон
Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 17:38
с чего всё началось
«Парламент принял законопроект о выходе из ЕС, и это означает, что Соединенное Королевство покинет объединение 31 января и мы будем идти вперед как единое целое», — заявил
 Джонсон.
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