Энергетика Элизабет Уоррен пригрозила запретить сланцевую добычу нефти Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен в ходе предвыборной борьбы пригрозила запретить сланцевую добычу нефти и бурение любых нефтяных скважин на федеральных землях, сообщает ТГ-канал "Газ-Батюшка".

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Шоу-бизнес Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.

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Экономика Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Армия и оружие О чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Шоу-бизнес Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.

Футбол Сёмин рассказал, что «Локомотив» приобрёл в матче с «Ювентусом» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, что приобрели его подопечные в матче с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Кино Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.