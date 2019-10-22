Политика

ИзвестияИзвестияПарламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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СМИ: правительство Британии подтвердило, что объявит выборы, если ЕС отсрочит Brexit

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Британский парламент проголосовал против сделки Джонсона с ЕС

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Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

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Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте

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Правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit

РИА Новости15:34
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Политика

Туск считает, что главы стран ЕС должны согласиться на отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что главам 27 стран ЕС стоит принять запрос Великобритании об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
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Элизабет Уоррен пригрозила запретить сланцевую добычу нефти

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На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
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Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк

В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
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Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
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Провал «Гемини» с Уиллом Смитом обойдётся студии в $75 млн

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Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

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О чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи

Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Шоу-бизнес

Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой

Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец 04:31
Армия и оружие

В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ

В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт 05:37
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
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Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

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Сёмин рассказал, что «Локомотив» приобрёл в матче с «Ювентусом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, что приобрели его подопечные в матче с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
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Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
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Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»

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Каррера заявил, что готов снова поработать в России

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Поставщики гречки предупредили о росте цен до 50%

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое решение выступать за сборную Словении.
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Что скрывает «обратная» сторона Плутона?

Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
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Олимпиакос — Бавария 2:3

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Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
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Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
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