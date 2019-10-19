Политика

ИзвестияИзвестияПарламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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Джонсон заявил, что правительство Британии ускоряет подготовку к Brexit без сделки

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Премьер Британии призвал парламент одобрить соглашение по Brexit

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Джонсон все еще надеется заставить парламент одобрить сделку по Brexit

Журналистская правда20 октября в 07:11

Британский парламент проголосовал против сделки Джонсона с ЕС

Коммерсантъ14:40
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика

Новак обозначил дату пуска газа по «Турецкому потоку» в Болгарию

Известия 06:41
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Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное

На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
РБК 16:50
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«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ 16:57
Политика

В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген

«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.
Наша версия 13:55
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Игры

Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки

Игромания.ру вчера в 14:08
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На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 02:50
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости 11:31
Футбол

Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Спорт-Экспресс 12:51
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Армия и оружие

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

РБК 15:43
Происшествия

Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Игры

Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam

Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru 14:54
Авто

Renault готовит совершенно новый кроссовер

Французский автопроизводитель Renault готовится к презентации абсолютно нового кроссовера, который пока даже не имеет названия.
Letnews.ru 15:45
Происшествия

Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Авто

Hyundai запатентовал круиз-контроль на искусственном интеллекте

Система круиз-контроля будет оснащена функциями искусственного интеллекта, которые помогут контролировать поведение водителей.
Car.ru вчера в 11:19
Общество

Названа самая бесполезная бытовая техника

Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.
RT на русском 01:49
Технологии

Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

ЦДИ ПО 13:21
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Технологии

Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 15:59
Технологии

Террористы выбрали TikTok для пропаганды ИГ

Боевики «Исламского государства» (ИГ)* выбрали приложение TikTok в качестве платформы для пропаганды своих ценностей в коротких видеороликах.
Ридус вчера в 18:46
Происшествия

Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Call of Duty: Modern Warfare 2019 выходит 25 октября.
Astera 11:15
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол

Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
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Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 13:20
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