Политика
РИА НовостиПарламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия
В орловскую больницу попала девочка-маугли
В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
АиФ - Черноземье вчера в 10:04
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Теннис
Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля»
Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Известия 09:17
Единоборства
Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса
В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.
Чемпионат 06:45
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Политика
Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд
Средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, были поделены между собой соратниками бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
News.ru вчера в 16:51
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском вчера в 02:34
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку протурецких боевиков в провинции Хасеке
Подразделения сирийской армии, расположенные в районе селения Эль-Ахрас в провинции Хасеке, отразили атаку боевиков вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии.
Военное обозрение 11:14
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
РБК 02:08
Общество
Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за активное участие в субботнике, заметив, что ему было приятно видеть большое количество вовлеченной в уборку территорий молодежи, сообщает издание «Невские Новости».
Слово и Дело 10:15
Авто
Стали известны автомобили с самыми проблемными АКПП
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Здоровье
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру вчера в 13:45
Кино
The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
REGNUM вчера в 02:35