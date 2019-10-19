Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Политика В ООН Украине предложили заниматься внутренними проблемами Официальный представитель постпредства РФ в ООН Федор Стржижовский предложил коллеге из Украины вспомнить о проблемах внутри его страны, а не искать их в иных государствах.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Теннис Скончался известный теннисист Александр Волков На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.

Единоборства Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.

Армия и оружие ВМС Швеции испугались собственного буя, приняв его за подлодку РФ В местной прессе тут же заявили, что подлодка, скорее всего, российская, хотя Минобороны РФ однозначно заявило, что его кораблей в шведских территориальных водах быть не может, а малых и сверхмалых субмарин в составе ВМФ России нет.

Футбол Экспресс на теннис от 17.10.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.

Энергетика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.