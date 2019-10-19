Политика
РИА НовостиПарламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
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Происшествия
Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми
Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми.
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Политика
В ООН Украине предложили заниматься внутренними проблемами
Официальный представитель постпредства РФ в ООН Федор Стржижовский предложил коллеге из Украины вспомнить о проблемах внутри его страны, а не искать их в иных государствах.
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Единоборства
Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса
В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.
Армия и оружие
ВМС Швеции испугались собственного буя, приняв его за подлодку РФ
В местной прессе тут же заявили, что подлодка, скорее всего, российская, хотя Минобороны РФ однозначно заявило, что его кораблей в шведских территориальных водах быть не может, а малых и сверхмалых субмарин в составе ВМФ России нет.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Футбол
Экспресс на теннис от 17.10.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Технологии
Пользователей Windows 7 станут снова просить обновиться до Windows 10
Windows 7 после прекращения поддержки может быть опасна, уверены в Microsoft.
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Наука
От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей
1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Гаджеты
Apple может вскоре выпустить наушники AirPods Pro
Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
Политика
Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
Гаджеты
Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC
Китайский бренд Realme назвал дату выхода в России смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro. Первая модель работает на процессоре Snapdragon 665.