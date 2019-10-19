Политика
РИА НовостиПарламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Экономика
Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита
Окончательное решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов пока не принято.
Комсомольская правда 06:49
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Rusvesna.su вчера в 23:19
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Красная весна 05:55
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета 06:38
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 06:47
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Общество
В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак
Piter.tv 08:11
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Политика
Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.
РИА Новости 07:45
Космос
Россия и Китай решили создать центр космической погоды
Россия и Китай планируют создать глобальный центр космической погоды, заявил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак.
Взгляд.ру вчера в 04:01
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Хоккей
Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже
Игра сложилась для нас тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже, приводит слова Разина официальный сайт клуба.
Советский спорт 07:00
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Армия и оружие
Разбитая техника, бутылки и игральные карты: как выглядит на брошенная база США в Манбидже
В сопровождении «Тигра» российской военной полиции журналисты, в числе которых и съемочная группа «Звезды», подъехали к бывшей американской базе под Умм-Миалем в нескольких километрах от города Манбидж.
ТК Звезда вчера в 22:00
Наука
Ученые выявили гены, увеличивающие риск развития шизофрении
Ученые выявили увеличивающие риск развития шизофрении у человека гены.
МедиаПоток 16 октября в 08:27
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 07:35
Армия и оружие
В России возобновили работы по созданию ВНЭУ для неатомных субмарин
Военное обозрение вчера в 03:09
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49