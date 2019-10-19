Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Экономика Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита Окончательное решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов пока не принято.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Армия и оружие Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Происшествия 15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Политика Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Финансы ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.

Происшествия В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Политика Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Космос Россия и Китай решили создать центр космической погоды Россия и Китай планируют создать глобальный центр космической погоды, заявил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак.

Космос К Земле приближается астероид диаметром до 1 км Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.

Хоккей Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже Игра сложилась для нас тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже, приводит слова Разина официальный сайт клуба.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Армия и оружие Разбитая техника, бутылки и игральные карты: как выглядит на брошенная база США в Манбидже В сопровождении «Тигра» российской военной полиции журналисты, в числе которых и съемочная группа «Звезды», подъехали к бывшей американской базе под Умм-Миалем в нескольких километрах от города Манбидж.

Наука Ученые выявили гены, увеличивающие риск развития шизофрении Ученые выявили увеличивающие риск развития шизофрении у человека гены.

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Политика Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.