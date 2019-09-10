Политика
Газета.RuПарламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах
Парламент Великобритании снова отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Британский парламент вновь отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах
Московский Комсомолецвчера в 19:55
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Вести.Ru вчера в 16:29
Происшествия
Жертвами наводнения в Таиланде стали десятки людей
На севере и северо-востоке Таиланда наводнения, вызванные сильными дождями, привели к гибели 28 человек.
Вести.Ru 00:22
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Наука
Ученые обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД
Группа российских, британских, финских, швейцарских и американских ученых обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
Вечерняя Москва вчера в 21:17
Космос
Асгардия идет по следам Армстронга
Без сомнения, первый шаг Нейла Армстронга по лунной поверхности стал важнейшей вехой в сознании людей, вдруг понявших, что человечество едино, что есть цели, которых можно достичь лишь сообща, отринув взаимные распри, частные обиды и претензии.
Военно-промышленный курьер 00:37
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Технология Навального побеждает на выборах в Москве
По предварительным данным на выборах в МосГорДуму побеждает технология, разработанная одиозным оппозиционным политиком Алексеем Навальным – «Умное голосование».
Rusnord вчера в 01:37
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru вчера в 11:36
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости вчера в 12:49
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Общество
В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 сентября управление капитального строительства Челябинска возглавляет Василий Беспалов.
Новый День 00:27
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ вчера в 03:51
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03