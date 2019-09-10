Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах

Парламент Великобритании снова отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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