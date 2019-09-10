Парламент Великобритании снова отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Парламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах

Происшествия Жертвами наводнения в Таиланде стали десятки людей На севере и северо-востоке Таиланда наводнения, вызванные сильными дождями, привели к гибели 28 человек.

Авто Mitsubishi Pajero заменят новой моделью На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.

Наука Ученые обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД Группа российских, британских, финских, швейцарских и американских ученых обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).

Космос Асгардия идет по следам Армстронга Без сомнения, первый шаг Нейла Армстронга по лунной поверхности стал важнейшей вехой в сознании людей, вдруг понявших, что человечество едино, что есть цели, которых можно достичь лишь сообща, отринув взаимные распри, частные обиды и претензии.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Технология Навального побеждает на выборах в Москве По предварительным данным на выборах в МосГорДуму побеждает технология, разработанная одиозным оппозиционным политиком Алексеем Навальным – «Умное голосование».

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика В России увеличат детские пособия С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Общество В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 сентября управление капитального строительства Челябинска возглавляет Василий Беспалов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Космос SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020 Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.