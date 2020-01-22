Политика
РБКПарламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
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Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 17:38
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