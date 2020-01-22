Политика

РБКРБКПарламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Читать в источнике
Комментировать11
Борис Джонсон
Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 17:38

Подробнее о событии

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

РБК19:17

Парламент Британии одобрил законопроект по Brexit

Национальная служба новостей13:52

Джонсон предложил сосредоточиться на светлом будущем после Brexit

РИА Новости19:04

Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

ТАСС17:38

Британские депутаты утвердили законопроект о Brexit

Российская газета16:14

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

Газета.Ru13:52

Соединенное Королевство готово покинуть ЕС

Эхо Москвы18:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика

Новый министр здравоохранения назначен в РФ

Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
ВладМедицина.ру вчера в 17:55
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Политика

Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Рапорт об отставке подал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, сообщил источник в ведомстве.
Взгляд.ру 09:54
Кино

Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов

Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Вечерняя Москва 11:03
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Политика

Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Московский Комсомолец 20:59
Армия и оружие

У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Piter.tv вчера в 03:47
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Журналисты ТАСС со ссылкой на свой источник проинформировали, что Максиму Акимову, являвшемуся заместителем председателя правительства РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий, предложили возглавить госкомпанию «Почта России».
iReactor 04:11
Общество

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
УтроNews 01:35
Футбол

Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»

Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rostof.ru 13:33
Энергетика

Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался

Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 17:48
Культура

О том, кто мог стать министром культуры

Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Давыдов.Индекс 14:24
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Газета.Ru 12:46
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Коммерсантъ 20 января в 20:51
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Гаджеты

Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 20 января в 02:08
Общество

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса 09:52
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России

Hyundai запатентовала в России название нового полноразмерного кроссовера Palisade, который уже продается в Южной Корее, США и Канаде, а у нас появится во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 20 января в 10:46
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

РБК 18:11
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное