Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу новым премьер-министром страны

Ранее премьер страны Синдзо Абэ и все члены японского правительства ушли в отставку. Новый глава Кабинета министров Ёсихидэ Суга намерен продолжить политику своего предшественника.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Новый премьер Японии постарается не ухудшить отношения с Россией — востоковед

Телеканал 360°07:59
Эхо Москвы

В Японии новый премьер-министр

Эхо Москвы07:08
РИА Новости

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РИА Новости00:48
ТАСС

Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии

ТАСС01:05
НТВ

Ёсихидэ Суга утвержден на посту премьер-министра Японии

НТВ01:10
ИА Красная Весна

В Японии избрали нового премьер-министра

ИА Красная Весна02:29
Новый День

В Японии избрали нового премьер-министра

Новый День14 сентября в 05:44

Генерал-майор авиации РФ оценил маневр Ту-160, напугавший военных НАТО

Заслуженный военный летчик РФ, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ генерал-майор Владимир Попов оценил пролет Ту-160 неподалеку от территориальных вод Великобритании.
ПолитРоссия05:30

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
107

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
107

Компартия КНР решила усилить контроль над китайским бизнесом

ЦК партии в новых документах призвал Единый фронт (Патриотический единый фронт китайского народа — политическое объединение КНР, возглавляемое Компартией) повысить руководящую роль правительства в частном секторе.
РБК03:31
2

Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
18

Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
1

Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пиратах

Как сообщает Deadline, Дженкинс выступает сценаристом и шоураннером сериала, а Вайтити снимет первый эпизод и разделит с Башем пост продюсера.В основу сюжета лягут реальные приключения Стеда Боннета — взбалмошного аристократа из начала XVIII века, променявшего свои привилегии на пиратскую жизнь.
ИА InterMedia04:25

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК04:35
274

Раздражительность повышает риск смерти после сердечного приступа

Ученые выяснили после проведенного исследования, что человек может в значительной степени подвергнуть риску свое здоровье после сердечного приступа, если он в жизни чрезмерно раздражителен или саркастичен.
ИнфоСМИ05:14
2