Глава ДНР осудил слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Пушилин констатировал, что, судя по заявлениям Киева, ситуация на Украине куда более тревожная, чем себе ее представляют жители страны: "Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают", — заявил глава ДНР в комментарии РИА Новости.