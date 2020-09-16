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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу новым премьер-министром страны

Ранее премьер страны Синдзо Абэ и все члены японского правительства ушли в отставку. Новый глава Кабинета министров Ёсихидэ Суга намерен продолжить политику своего предшественника.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РБК00:55
Известия

Есихидэ Суга утвержден на посту премьера Японии

Известия00:49
РИА Новости

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РИА Новости00:48
ТАСС

Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии

ТАСС01:05
Фонтанка.Ру

В Японии новый премьер-министр. Он уже пообещал поднять вопрос принадлежности Курил

Фонтанка.Ру01:13
Эхо Москвы

В Японии новый премьер-министр

Эхо Москвы03:05
Аргументы и Факты

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Досье

Аргументы и Фактывчера в 04:19

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Глава ДНР осудил слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Пушилин констатировал, что, судя по заявлениям Киева, ситуация на Украине куда более тревожная, чем себе ее представляют жители страны: "Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают", — заявил глава ДНР в комментарии РИА Новости.
Политика Сегодня17:50
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19

После прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших, сообщила журналистам главный врач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Светлана Сметанина.
РИА Новости04:11