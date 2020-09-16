Парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу новым премьер-министром страны
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Ранее премьер страны Синдзо Абэ и все члены японского правительства ушли в отставку. Новый глава Кабинета министров Ёсихидэ Суга намерен продолжить политику своего предшественника.В источнике
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