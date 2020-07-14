Политика
Вести.RuПарламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В начале июня этого года войска Хафтара были отброшены от Триполи. В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.РИА Новостивчера в 19:52
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REGNUM вчера в 20:14
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Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
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ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
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Коммерсантъ вчера в 18:18
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Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
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RT на русском вчера в 23:30
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Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене
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