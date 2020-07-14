Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.

с чего всё началось

В начале июня этого года войска Хафтара были отброшены от Триполи. В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

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