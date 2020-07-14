Армия и оружие
Вести.RuПарламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В начале июня этого года войска Хафтара были отброшены от Триполи. В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
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Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Здоровье
15 передвижных ФАПов с медоборудованием отправят в районы Забайкалья
В ближайшее время по нацпроекту «Здравоохранение» в регион поступит 12 передвижных медицинских комплексов для проведения флюорографии.
Чита.Ру 08:15
Технологии
СМИ: LEGO и Nintendo готовят конструктор по консоли NES
На китайском сайте VJGamer опубликовали фотографии следующего после LEGO Super Mario конструктора, который датчане сделают по классической NES — в комплекте с ней будет и выпуклый телевизор.
Игромания.ру 08:45
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Общество
Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян
Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
Национальная служба новостей 13:21
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Общество
Эксперт дала советы по увеличению срока хранения мяса после покупки
Эксперт посоветовала пользоваться при покупке мяса термопакетами или сумками-холодильниками.
РЕН ТВ 21:14
Экономика
Титов попросил Минпромторг поддержать производителей аттракционов
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову разработать госпрограмму поддержки производителей аттракционов, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
ПРАЙМ 20:45
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК 20:47
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС 12:28
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13:14
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 02:10
Экономика
Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК 18:25
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Простаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах
Простаков принял решение оставить свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми выступили несколько женщин, пострадавших от действий сотрудников редакции.
Народные новости 21:25
Армия и оружие
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, говорится в распространенном во вторник сообщении компании Boeing.
РИА Новости 20:46
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль вчера в 07:48
Общество
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %. Всего в регионе выявлено 2143 случая COVID-2019.
Телепорт 02:36
Наука
Зоологи впервые изучат гормональное состояние байкальских нерп
Специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова впервые приступят к изучению гормонального состояния байкальских нерп.
Pravda.Ru 06:08
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
Многоквартирные дома проверят в Иркутске после пожара в мкрн Солнечный
АиФ Иркутск 04:55
Спорт
Главу РУСАДА подозревают в коррупции, аудит выявил финансовые недочеты
Ганус обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд, хотя аудит нашел нарушения финансовой деятельности агентства.
Газета.Ru 15:49
Общество
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета
Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время.
Российская газета 20:30