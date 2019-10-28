Политика
Газета.RuПарламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря. Инициативу поддержали 299 парламентариев, против высказались 70. Но необходимых двух третей голосов премьер так и не набрал из-за того, что лейбористы воздержались от голосования.
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Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф
Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
Космос
«Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами»
Убедительным доказательством, открывшим дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Экономика
Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей
Согласно информации, обнародованной Минфином, общий государственный долг Приамурья на 1 октября 2018 года составлял 27,665 млрд рублей и был сформирован за счёт банковских (9,059 млрд рублей) и бюджетных кредитов (18,605 млрд рублей) при том, что регион не пользовался госгарантиями и государственными ценными бумагами.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
Футбол
«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жуана Жезуса, сообщает Calciomercato.it.
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отправил на пересмотр постановление суда, которое признало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска
Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за роль в ликвидации аль-Багдади
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Киберспорт
Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года
Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
Космос
Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США
Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
Армия и оружие
В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат
Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Шоу-бизнес
Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.