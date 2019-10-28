Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря. Инициативу поддержали 299 парламентариев, против высказались 70. Но необходимых двух третей голосов премьер так и не набрал из-за того, что лейбористы воздержались от голосования.

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