Политика

Газета.RuГазета.RuПарламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря. Инициативу поддержали 299 парламентариев, против высказались 70. Но необходимых двух третей голосов премьер так и не набрал из-за того, что лейбористы воздержались от голосования.
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