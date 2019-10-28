Политика
Газета.RuПарламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря. Инициативу поддержали 299 парламентариев, против высказались 70. Но необходимых двух третей голосов премьер так и не набрал из-за того, что лейбористы воздержались от голосования.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:56, Вашингтон
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
РБК 20:42
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН вчера в 01:29
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 26 октября в 15:34
Кино
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»
РИА Новости 07:42
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Газета.Ru 20:37
Хоккей
Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».
Чемпионат 14:27
Политика
Новак: Россия предложила Украине «пакетно» решить спор по газу
Евроокомиссар Марш Шефчович заявил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.
Росбалт 14:03
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ 11:11
Шоу-бизнес
Актер Джеймс Макэвой тайно женился
Шотландский актер Джеймс Макэвой, получивший широкую известность благодаря картинам "Люди Икс" и "Сплит", тайно женился на своей возлюбленной, с которой встречался около двух лет.
VSE42.RU 06:52
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 вчера в 08:52
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru 08:50
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ
Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
ФАН 14:14
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Газета.Ru вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 22 октября в 20:02
Авто
Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
AutoNews 05:41