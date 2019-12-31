Политика
RT на русскомПарламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Космос
Космонавты МКС встретили Новый год 15 раз
Космонавты на МКС встретили Новый год целых 15 раз, орбитальная станция сделала именно это количество витков вокруг Земли.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Общество
Синоптики отметили аномально теплую погоду в Сибири в начале января
Синоптики Гидрометцентра России отмечают аномальное тепло, распространившееся практически на всей территории страны.
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Армия и оружие
Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду
По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Политика
Астролог предсказал основные события в России на 2020 год
Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Футбол
ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»
ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
Хоккей
О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция
Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Футбол
Головин в заявке «Монако» на первый матч под руководством Морено
"Монако" объявил заявку на предстоящий матч. В нее вошли 18 игроков, в числе которых российский полузащитник Александр Головин.
Происшествия
В Хабаровске задержали «минера» новогодней елки
В Хабаровске сотрудники полиции задержали мужчину, сообщившего ложную информацию об опасности на центральной городской площади, сообщает портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Культура
«Ирония судьбы» не помогла «Россия 1» обойти Первый канал в Новый год
Показ популярной отечественной мелодрамы «Ирония судьбы» не помог телеканалу «Россия 1» статья самым популярным телевизионным вещателем 31 декабря 2019 года.