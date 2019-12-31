Политика

RT на русскомRT на русскомПарламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.
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Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
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О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция

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