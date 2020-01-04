Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

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