Политика
РИА НовостиПарламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к объявлению войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани является объявлением войны Вашингтоном Тегерану.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Хоккей
Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Политика
Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Политика
Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января
Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Шоу-бизнес
Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Хоккей
Скончался бывший вице-президент хоккейного «Спартака» Товбулатов
Причиной смерти Товбулатова стал рак легких. Гелани Товбулатов был владельцем и вице-президентом хоккейного "Спартака" в 1993-99 годах.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с нового года, к автомобилистам появятся новые, более жесткие требования.
Общество
Опубликована декларация доходов Зеленского
На сайте Национального агентства по противодействию коррупции опубликована декларация доходов украинского президента Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Хоккей
Игрок сборной России не знал, в каком формате играется овертайм на МЧМ
Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин дал комментарии после матча со шведами (5:4 ОТ).