Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

RT на русском07:44

Парламент Ливии проголосовал за отмену меморандума о военном сотрудничестве ПНС с Анкарой

Газета.Ru06:31

СМИ: парламент Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

ТАСС07:35

Ливия отменила соглашение о введении турецких войск

Lenta.ru07:18

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

РИА Новости07:15

Парламент Ливии отменил соглашение ПНС с Турцией о военной помощи

Московский Комсомолец06:13

Палата представителей Ливии проведет экстренное заседание после решения Турции направить в страну военную поддержку

Эхо Москвы00:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Общество

Порошенко отдыхает на Сейшелах на фешенебельной яхте

Rusvesna.su 02:48
Здоровье

Врач рекомендовал бегать по паркам зимой для профилактики депрессии

Москва 24 00:45
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд принял решение об аресте модели из Москвы модель Марины Рудницкой по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова.
Газета.Ru 09:04
Армия и оружие

Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
RT на русском 10:17
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM 10:17
Общество

Алишер Усманов назвал своих возможных наследников

Суть событий вчера в 13:14
Политика

Лавров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.
Москва 24 вчера в 13:53
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru 04:16
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru 08:39
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Хоккей

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Свободная Пресса 02 января в 09:04
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Car.ru вчера в 01:45
Хоккей

Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
RT на русском вчера в 12:25
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Автоновости дня 09:44
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

Вести.Ru 10:25
Экономика

Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Вести.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи

Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
OAnews 01:50
Общество

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» – А1 приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Ведомости 06:56
Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Ведомости 08:09
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Хоккей

Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»

Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Чемпионат 09:22
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича показала свои пышные формы

В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
RuNews24.ru 02 января в 12:58
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 вчера в 10:09
Политика

В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Взгляд.ру 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное