Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.

с чего всё началось

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Наука Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов "Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Происшествия Во Владимирской области умер больной коронавирусом Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

Общество Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.

Общество В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.

Космос Обнаружена экзопланета, на которой непрерывно идут дожди из расплавленного железа Еще на WASP-76b регулярно случаются ураганы, переносящие расплавленные металлы на «ночную» сторону, где это все конденсируется в капли железа и выпадает на поверхность в виде дождя.

Общество Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.

Экономика Бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат Премьер Михаил Мишустин заявил, что Сбербанк и ВТБ получат гарантии по 20 млрд рублей для выдачи займов предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы те смогли выплатить зарплату своим сотрудникам.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Экономика Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.