Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПарламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости02:13

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В Госдуме ответили на обвинения РФ в дезинформации на фоне пандемии

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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

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В ЕС обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе

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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

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Европарламентарии обвинили Россию в «дезинформации» на фоне пандемии

Московский Комсомолец02:12
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Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Вести.Ru 01:42
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
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РИА Новости 04:21
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Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

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Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

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Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
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Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
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Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
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Еще на WASP-76b регулярно случаются ураганы, переносящие расплавленные металлы на «ночную» сторону, где это все конденсируется в капли железа и выпадает на поверхность в виде дождя.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
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Происшествия

Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Российская газета 06:25
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Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Shraibikus News 03:45
Экономика

Бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Премьер Михаил Мишустин заявил, что Сбербанк и ВТБ получат гарантии по 20 млрд рублей для выдачи займов предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы те смогли выплатить зарплату своим сотрудникам.
BFM.ru 05:52
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В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
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Во Владимирской области не выявлено случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 30 марта во Владимирской области по-прежнему не выявлено случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Владимир 05:14
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
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Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

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RT на русском вчера в 04:39
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
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Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
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На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой

Российский государственный медиахолдинг ВГТРК решил частично отказаться от информационных ток-шоу в эфире канала «Россия 1». Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе компании, отмененные выпуски заменят сериалами.
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Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Коммерсантъ 05:34
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В России создан препарат для лечения коронавируса

РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 12:42
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