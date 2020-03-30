Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.

с чего всё началось

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Политика Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.

Спорт МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Энергетика Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне Норвегия нарастит объем добычи нефти на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, что ухудшит ситуацию на мировом нефтяном рынке, где в настоящее время предложение существенно превосходит спрос.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, когда эффективны медицинские маски Маски предназначены прежде всего для тех, кто уже заболел — она удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека.

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Экономика ФНС ответила на вопросы о приостановке взыскания долгов МСП Федеральная налоговая служба подготовила ответы на часто задаваемые вопросы в связи с приостановкой взыскания задолженности предприятий малого и среднего бизнеса до 1 мая 2020 года.

Общество Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.