Экономика

ИзвестияИзвестияВлететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

На вопрос «Известий», не приведет ли приватизация к повышению цен на газ для населения, в Минэнерго ответили отрицательно и сослались на ФАС, которая учитывает расходы газораспределительной организации на аренду сетей, находящихся в собственности органов местного самоуправления.
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с чего всё началось

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
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