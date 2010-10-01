Экономика
ИзвестияВлететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей
На вопрос «Известий», не приведет ли приватизация к повышению цен на газ для населения, в Минэнерго ответили отрицательно и сослались на ФАС, которая учитывает расходы газораспределительной организации на аренду сетей, находящихся в собственности органов местного самоуправления.
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с чего всё началось
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.Известия16:01
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