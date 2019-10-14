Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos. Партия набрала 43,6% голосов избирателей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

После выборов в парламент курс Польши останется прежним

REGNUMвчера в 23:41

Правящая партия, по предварительным данным, лидирует на парламентских выборах в Польше

Эхо Москвывчера в 18:03

«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

RT на русскомвчера в 15:24

Правящая партия в Польше лидирует на выборах по данным экзитпола

Коммерсантъвчера в 15:46

Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше

РБКвчера в 16:31

Экзитпол: партия Качиньского получает 239 из 460 мест в сейме Польши

РИА Новостивчера в 15:39

Партия Качиньского выиграла выборы и сохраняет большинство в парламенте Польши

ТАССвчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Хоккей

«Лос-Анджелес» Ковальчука дома проиграл «Вегасу»

«Лос-Анджелес Кингз» на своем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 00:41
Здоровье

У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона «Ядрово».
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 12 октября в 11:50
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Происшествия

В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек

В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Футбол

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Экономика

Кабмин одобрил законопроект об отмене в России «банковского роуминга»

Правительство России одобрило проект закона об отмене комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах.
ТАСС 12 октября в 02:30
Экономика

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум на 1,5%

Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей.
REGNUM 11 октября в 05:54
Происшествия

В Ленинградской области зарезали диджея

«Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news.
REGNUM вчера в 18:54
Политика

В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Кино

Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 12 октября в 01:37
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Общество

Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.
Коммерсантъ 01:36
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

Sputnik Эстония вчера в 05:00
Авто

Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль

Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 11 октября в 08:16
Происшествия

Выходец с Кавказа убит в Киеве

Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел вчера в 21:09
Футбол

Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 10:50
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru вчера в 13:03
Происшествия

Под Томском задержали подозреваемого в серии изнасилований

Стражи порядка задержали в Томской области 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии изнасилований в городе Стрежевой.
Газета.Ru вчера в 11:42
Комментарии
Главное