Политика
Интерфакс - РоссияПарламенты всех регионов РФ поддержали поправки в Конституцию
Накануне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы уже в эту субботу могут установить результаты рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
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Законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали закон об изменениях к Конституции РФ, следует из данных голосований в регионах.Коммерсантъ04:20
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Наука
Коронавирус может находится вне носителя до трех дней
Оказывается, заболевание может находиться вне носителя до трех дней и сохранять свои опасные свойства.
Общество
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Политика
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Политика
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Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Финансы
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Официальный курс доллара понижен на 83,9 копейки и установлен на уровне 73,1882 рубля.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
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Экономика
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Общество
ОСАГО может подорожать для 15% водителей
Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации российских банков
Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к культу личности
Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Гаджеты
Новые смарт-часы TAG Heuer оценили в 1800 долларов
В зависимости от комплектации цена на новые смарт-часы на американском рынке колеблется в пределах 1800-2350 долларов, что эквивалентно примерно 130-170 тысячам российских рублей по текущем курсу.
Футбол
Тедеско: «Хочется верить, что судьи стараются работать без ошибок»
Хочется верить, что судьи хотя бы стараются выполнять свою работу честно, без ошибок.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Общество
ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
Политика
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android 11
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Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
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Политика
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать, что китайская сторона считает, что новый коронавирус в Ухань могла занести армия США.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Кино