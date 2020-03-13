Законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали закон об изменениях к Конституции РФ, следует из данных голосований в регионах.

с чего всё началось

Накануне глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы уже в эту субботу могут установить результаты рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.

Парламенты всех регионов РФ поддержали поправки в Конституцию

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