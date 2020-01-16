Политика
РИА НовостиПарнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Кино
Стало известно, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах "House of the Dragon" ("Дом Дракона"), сообщает Variety.
Здоровье
Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8
В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Политика
«Ъ»: Путин может возглавить «Единую Россию» в 2024 году
По окончанию президентского срока Владимир Путин может возглавить партию «Единая Россия», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле.
Теннис
Медведев в первом круге Australian Open сыграет с американцем Тиафо
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в первом круге встретится с Уго Дельеном из Боливии, действующий победитель турнира, вторая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, третий номер ATP швейцарец Роджер Федерер посостязается с американцем Стивом Джонсоном.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Общество
Владимир Путин поручил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в медицинские вузы России может быть изменен.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
Авто
Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии
Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.
Технологии
Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны
В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Авто
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4
Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Авто
На китайские автомобили массово пересаживаются россияне
Если в целом рынок новых автомобилей в России в 2019 году упал на 2,3%, то продажи китайских машин выросли на 12,6%.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.