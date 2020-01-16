Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
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ТАССвчера в 23:30
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РИА Новости 05:39
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки по урегулированию спорных вопросов, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Мишустин выступил против списания долгов россиян

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Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

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Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
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Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров

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Общество

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Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
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Путин предложил Медведеву новую должность

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На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера

Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
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Вылетевший из Петербурга в Мурманск самолет объявил о ЧС на борту

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В Татарстане проверят жалобу детей из приюта на домогательства

В Татарстане правоохранительные органы начали проверку в связи с жалобами воспитанниц детского приюта на домогательства.
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В Швейцарии создали золото из пластика

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В Кизляре не допустят распространения кишечной инфекции

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В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
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