Политика

REGNUMREGNUMПаромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено. Об этом 22 ноября сообщила журналистам сетевого издания «Крыминформ» директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.
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с чего всё началось

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.
ТАСС05:36

Подробнее о событии

Порты Крыма готовы принимать паромы из других стран

ТАСС12:55

Возобновлено грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией

ИА Крыминформ06:08

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

RT на русском09:39

В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией

РИА Новости07:46

Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось

КП - Крым10:16

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Газета.Ru06:01

Между Крымом и Турцией возобновили паромное сообщение

Крым 2405:53
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Армия и оружие

Швеция обвинила российский корабль в нарушении границы

Российский «государственный корабль» вошел на «шведскую территорию» к западу от города Гетеборг без разрешения властей страны.
РБК 14:10
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Коммерсантъ 13:38
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
URA.Ru 10:48
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Общество

Мединский заявил об отсутствии цензуры в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что цензура запрещена в России, поэтому ее в стране нет.
Газета.Ru 13:33
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 08:46
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
REGNUM вчера в 13:55
Общество

Молодую учительницу из Санкт-Петербурга уволили за блог в Twitter

АМИТЕЛ вчера в 11:18
Политика

Стало известно, когда пройдет большая пресс-конференция Путина

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря.
Реальное время 04:30
Авто

Volkswagen показал крупный минивэн Viloran

Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Новые автомобили вчера в 07:00
Спорт

Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
RT на русском 13:54
Общество

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Вести.Ru 13:37
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 10:54
Наука

Малообеспеченные люди чаще страдают от болезней сердца

Бедняки спят меньше обеспеченных людей и поэтому чаще страдают от коронарной болезни сердца.
МедиаПоток 09:41
Политика

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Наука

Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики

МедиаПоток вчера в 07:59
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»

РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт день за днем 12:37
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Общество

Мединский признался, что не смотрит телевизор

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он не смотрит телевидение.
REGNUM 13:48
Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 13:38
Шоу-бизнес

Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева

37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Privet-Rostov.ru 12:14
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК 05:11
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:38
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка, у пистолета заклинило затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
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