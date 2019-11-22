Политика

Газета.RuГазета.RuМежду Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.
ТАСС05:36

Подробнее о событии

Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось

КП - Крым10:16

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

RT на русском09:39

Между Крымом и Турцией возобновили паромное сообщение

Крым 2405:53

Возобновлено грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией

ИА Крыминформ06:08

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Газета.Ru06:01

В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией

РИА Новости07:46

Поклонская назвала возобновление сообщения паромов Крыма с Турцией примером другим странам

ТАСС06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости 12:20
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Инфорос 06:16
Армия и оружие

Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Lenta.ru вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Армия и оружие

За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция

Красная весна 20 ноября в 10:19
Общество

Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов

Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
REGNUM 07:05
Музыка

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия 16:17
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru 02:58
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Происшествия

МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»

В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Дождь 10:33
Происшествия

Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне

Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 12:59
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com 11:50
Политика

На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Известия 15:41
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
VSE42.RU 05:36
Космос

Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Интересант вчера в 04:15
Политика

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
РБК 10:36
Армия и оружие

Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году

В России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов, способных решать боевые задачи.
РЕН ТВ 19:13
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ 14:51
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 10:54
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор вчера в 16:09
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:01
Экономика

ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.
РБК 09:49
Футбол

Новым основным цветом «Уфы» станет фиолетовый

«Уфа» приняла решение провести ребрендинг. Клуб поменяет основной цвет с красного на фиолетовый.
Чемпионат 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное