Политика

ИзвестияИзвестияПартии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга

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ХДС Меркель на выборах заняла третью позицию с 11,3% избирателей. Помимо этого места в парламенте получат представители партии "Левые", набравшие 9,5%. Минимальный порог в 5% еще преодолела Свободная демократическая партия.
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