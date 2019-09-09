Политика
Эхо МосквыПартия «Единая Россия» лишилась 13 мест в Московской городской думе
КПРФ получила 13 мандатов, Яблоко четыре и Справедливая Россия 3 – объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Таким образом у оппозиции будет в городском парламенте 20 мест из 45. В частности, переизбраться не смог главный московский "единоросс" Андрей Метельский.
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По итогам выборов оппозиция получила 20 мест в Московской городской Думе
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