Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПартия «Единая Россия» лишилась 13 мест в Московской городской думе

КПРФ получила 13 мандатов, Яблоко четыре и Справедливая Россия 3 – объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Таким образом у оппозиции будет в городском парламенте 20 мест из 45. В частности, переизбраться не смог главный московский "единоросс" Андрей Метельский.
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Кандидаты от оппозиции получили 20 мест из 45 в Мосгордуме

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