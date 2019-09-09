Политика

Lenta.ruLenta.ruОбнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Не смогли переизбраться секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский и единоросс Сергей Зверев. Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме. В избирательной комиссии отметили, что в ходе выборов в столичный парламент нарушений не зафиксировано.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс00:16

Подробнее о событии

Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

Интерфаксвчера в 17:12

«Москвичи устали от безальтернативной власти». Самовыдвиженка Дарья Беседина выиграла выборы в Мосгордуму

Дождь05:56

Системная оппозиция, поддержанная «Умным голосованием» Алексея Навального, получила 20 из 45 мест в Мосгордуме

Эхо Москвы10:00

На выборах в Мосгордуму победили все кандидаты от «Яблока». Они будут добиваться освобождения политзаключенных

Яблоковчера в 17:54

Кандидаты от системной оппозиции получат 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

Znak.com01:35

Оппозиционные кандидаты займут 20 из 45 мест депутатов Мосгордумы

Snob.ru01:33

На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция

Московский Комсомолецвчера в 18:56
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Футбол

Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат 11:36
Авто

Рассекречена новая Toyota RAV4 для России

Актуальная версия внедорожного RAV4 стоит от 1 616000 рублей, в подкапотном пространстве находится бензиновый двигатель с МКПП и моноприводом, за 1 802000 рублей прибавится - 4WD.
ГЛАС.RU 06:20
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Наука

Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь

Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Политика

В Раду внесут законопроект о 15 годах тюрьмы за переговоры с Россией

За переговоры предлагается лишать свободы на срок от 13 до 15 лет, а также права на 5 лет занимать определенные должности.
Pravda.Ru 09:14
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Шоу-бизнес

Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Происшествия

«Буду бить и убивать»: опубликована переписка Хачатуряна с дочерьми

Вести.Ru 11:49
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика

Александр Беглов лидирует на выборах губернатора в Петербурге

Как сообщает ЦИК, после обработки 0,1 % протоколов Александр Беглов с показателем 83,61 % лидирует на выборах.
ПолитРоссия вчера в 13:59
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Происшествия

В Чувашии школьный автобус попал в ДТП

РИА Новости 09:21
Политика

Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году

Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Армия и оружие

Медики оценили состояние здоровья освобожденных украинских моряков как удовлетворительное

Состояние здоровья украинских военных моряков, которые на днях прибыли из Москвы в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное.
Росбалт 10:22
Происшествия

Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Наука

Древний континент обнаружили под современной Европой

Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14
Кино

Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде

Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Транспорт

ГИБДД усложнит получение водительских прав

В ведомстве предложили повысить минимальный возраст получения прав различных категорий.
MotorPage.Ru 05:50
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

ToDay News Ufa вчера в 21:08
Игры

Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance

Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Гаджеты

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное