По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

с чего всё началось

После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва. Разрыв между кандидатами в нескольких округах составил всего несколько десятков голосов. На эти выборы единороссы шли как самовыдвиженцы.

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы

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