Политика
РБККандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы
После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва. Разрыв между кандидатами в нескольких округах составил всего несколько десятков голосов. На эти выборы единороссы шли как самовыдвиженцы.
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с чего всё началось
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.Интерфакс00:16
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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму
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