Политика
RT на русскомПартия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов. Как сообщает PAP, PiS набирает 45,16%.
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