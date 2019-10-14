Политика

ТАССТАССПартия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В польский парламент прошли десятки «пророссийских» депутатов

Взгляд.ру16:23

Партия Качиньского утратила большинство в Сенате Польши после выборов

Московский Комсомолец16:39

Правящая партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше

Коммерсантъ14:13

Качиньский надеется, что польский Сенат не станет местом ожесточенной политической борьбы

ТАСС16:28

Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в сенате

РИА Новости16:04

Экзитполы показали лидерство партии Качиньского на выборах в Польше

РБК06:33

Правящая партия Польши выигрывает парламентские выборы

BFM.ru02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия

МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

РБК 10:39
Политика

Суд в Испании выдал ордера на арест Пучдемона

Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 08:42
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Армия и оружие

Трамп заявил, что вывел войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
РИА Новости 15:26
Политика

На Украине назвали сигналом посещение премьером концерта неонацистов

Концерт националистов В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
ФАН 02:12
Гаджеты

Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson

3DNews 15:49
Армия и оружие

Пентагон: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГИЛ

Московский Комсомолец 17:53
Политика

Путин встретился с королем Саудовской Аравии

Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Газета.Ru 12:54
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Единоборства

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Происшествия

В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного

Российская газета 08:07
Авто

Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто

Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Экономика

Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий

Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Здоровье

В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой

По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 12 октября в 09:08
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Наука

В пещере Израиля нашли доисторические «консервы»

Группа археологов, исследовавших пещеру Кесем поблизости от Тель-Авива, обнаружила следы стоянки древних людей.
МИР 24 03:13
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

RT на русском 14:44
Футбол

Шевченко о выходе сборной Украины на ЕВРО-2020: даже сил нет радоваться

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы-2020 признался, что эмоционально опустошен.
РИА Новости 18:02
Политика

Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Политика

Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Профиль 09:01
Авто

Honda оснастила конкурента Hyundai Solaris новой «турботройкой»

Бюджетный седан, одноклассниками которого являются Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio, продают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, Индии и Китае, а также в Японии.
SpeedMe 08:12
Единоборства

Хорватский боец ММА лишился пальца во время уборки урожая

Хорватскому бойцу смешанных единоборств Зорану Доду отрезало палец комбайном при уборке урожая.
Газета.Ru 15:32
Авто

С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник

В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.
Российская газета 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное