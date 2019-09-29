Политика
Газета.RuПартия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Уточняется, что результаты были представлены без учета досрочно поданных голосов. Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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Происшествия
Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Политика
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
RT на русском 06:29
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Здоровье
Брачное задание. Где в Белгородской области женятся реже всего
Ближе всех к выполнению брачного задания власти подобрались в Краснояружском районе.
Go31.ru 14:36
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
РИАМО вчера в 12:43
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Гаджеты
Apple может вернуть на iPhone светящийся «яблочный» логотип
На новые модели Apple iPhone может вернуться логотип в виде светящегося яблока.
Профиль 08:56
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Армия и оружие
Появилось видео совместного полета «Охотника» и Су-57
Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшего отечественного ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» в совместном полете с современным истребителем Су-57.
ПолитРоссия 27 сентября в 06:16
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал 10:22
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Культура
На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»
Эхо Москвы 01:30
Авто
Subaru станет дочерней компанией Toyota
Subaru, как предполагается, станет дочерней компанией Toyota. Компания Toyota Motor увеличивает долю в Subaru с 16,7% до 20%.
110km.ru 27 сентября в 07:19
Игры
Epic Games Store планирует обновить интерфейс
Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52
Экономика
США сами подтолкнули Россию к дедолларизации
Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.
Политическая Экспертиза 08:43
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Авто
В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200
L4600 стал дебютом концерна, стоимость бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200 на китайском авторынке достигает почти 200 тысяч юаней, что равно порядка 1,8 миллиона рублей.
OAnews вчера в 13:11
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
РИА Новости 14:45