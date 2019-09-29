Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщили в МВД республики, передает РИА Новости. Партия Курца набирает 38,4%, что соответствует 73 из 183 мандатов в Национальном совете.

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

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