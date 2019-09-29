Политика
Газета.RuПартия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Уточняется, что результаты были представлены без учета досрочно поданных голосов. Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Происшествия
Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели 07:27
Футбол
«Авангард» — Кононову: «Олег Георгиевич, возвращайтесь домой!»
Курский «Авангард» обратился к Олегу Кононову, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Матч ТВ 12:54
Политика
Крым посетит делегация из США и стран Европы
Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия
Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве
В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.
Газета.Ru 14:12
Политика
Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal
Если бы «Газпром» продолжал по полной использовать Opal, то это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке Польши, считает Вожняк.
Телеканал 360° 27 сентября в 01:37
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Футбол
Гаттузо может возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».
Матч ТВ 13:12
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Экономика
США сами подтолкнули Россию к дедолларизации
Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.
Политическая Экспертиза 08:43
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия
В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля
Популярный в Саудовской Аравии генерал Абдель Азиз аль-Фагм, который долгие годы являлся личным телохранителем короля Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, был убит в доме своего друга в городе Джедда.
Российская газета 05:33
Футбол
Тренер «Оренбурга» высказался о победе над «Спартаком»
Газета.Ru 12:28
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке
Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки.
Газета.Ru 13:53
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани
RT на русском 27 сентября в 11:09
Общество
Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов продолжит вести «Пусть говорят» на Первом канале
NewInform вчера в 11:08
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Общество
Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже
Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Футбол
«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида
Чемпионат вчера в 16:51