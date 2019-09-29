Уточняется, что результаты были представлены без учета досрочно поданных голосов. Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

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