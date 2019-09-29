Политика

Газета.RuГазета.RuПартия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Уточняется, что результаты были представлены без учета досрочно поданных голосов. Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Бывший Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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