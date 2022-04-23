РБКПартия Ле Пен начала выплаты военному подрядчику из России под санкциямиУльтраправая французская партия «Национальное объединение», чьим лидером является кандидат в президенты Марин Ле Пен, начала выплачивать кредит оборонной АО «Авиазапчасть» в размере €12 млн.РБКСумма долга включает в себя основную сумму кредита и проценты.РБКВ 2014 году «Национальное объединение» взяло €9 млн кредита в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ).РБКПервый платёж от партии Ле Пен был сделан, как уточняет Bloomberg, во второй половине 2020 года.News.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПартия Ле Пен произвела выплату компании «Авиазапчасть» из РФ, находящейся под санкциямиNews.ru01:32Партия Ле Пен, начала выплачивать кредит оборонной АО «Авиазапчасть» в размере €12 млнSolenka.info01:16Партия Ле Пен начала выплаты военному подрядчику из России под санкциямиРБК23:25Показать все источникиОценить39Поделиться