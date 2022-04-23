Будьте в Плюсе

Партия Ле Пен начала выплаты военному подрядчику из России под санкциями

Ультраправая французская партия «Национальное объединение», чьим лидером является кандидат в президенты Марин Ле Пен, начала выплачивать кредит оборонной АО «Авиазапчасть» в размере €12 млн.
РБК
Сумма долга включает в себя основную сумму кредита и проценты.
РБК
В 2014 году «Национальное объединение» взяло €9 млн кредита в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ).
РБК
Первый платёж от партии Ле Пен был сделан, как уточняет Bloomberg, во второй половине 2020 года.
News.ru

Подробнее о событии

Партия Ле Пен произвела выплату компании «Авиазапчасть» из РФ, находящейся под санкциями
News.ru01:32
Партия Ле Пен, начала выплачивать кредит оборонной АО «Авиазапчасть» в размере €12 млн
Solenka.info01:16
Партия Ле Пен начала выплаты военному подрядчику из России под санкциями
РБК23:25
Показать все источники

Интересное

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Коммерсантъвчера в 16:58

FT: слова Джонсона о победе России на Украине противоречат «единому фронту» Запада

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине противоречат "единому фронту" "Большой семерки", пишет газета The Financial Times.
РИА Новости21:42

Погибшего на крейсере «Москва» мичмана похоронили в Севастополе

Прощание с мичманом, погибшим на крейсере "Москва", состоялось в Севастополе.
ТАССвчера в 16:04

Прокуратура подтвердила гибель трех человек при взрыве на руднике в Оренбургской области

«Три человека погибли, по предварительным данным, в результате взрыва на Гайском горно-обогатительном в Оренбургской области», — сообщили в ведомстве.
Lenta.ru01:31

Президент США Байден снова протянул руку пустоте для рукопожатия после речи в Сиэтле

Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.
РИА Новости17:25

Google запретит разработчикам Android-приложений встраивать функцию записи звонков

Речь идёт об изменениях политики Play Маркет, в соответствии с которыми сторонним разработчикам будет запрещено использовать API специальных возможностей для реализации функции записи звонков в своих приложениях.
3DNews21 апреля в 14:29

Минобороны: ВС России уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

Российские военные уничтожили укреплённый район в средней школе в одном из населённых пунктов Херсонской области, сообщает Минобороны России.
RT на русском22:18

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.
Lenta.ru22:25

Зеленский сообщил, что Украина начала получать запрошенное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что западные партнеры начали передавать Киеву то оружие, которое ему было необходимо.
Интерфаксвчера в 16:45