Политика
КоммерсантъПартия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга
Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, занимая третье место. СДПГ получила 39% голосов, «Зеленые» — 24,2%. Обе партии были в прежнем правительстве земли. По данным Die Zeit, ХДС второй раз за всю свою историю набирает столь низкий результат.
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В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
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Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
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Общество
США ожидают дефицита 150 препаратов из-за распространения коронавируса
Как сообщает портал Axios, источники в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США не исключают возникновения дефицита в стране в связи с ухудшением ситуации с COVID-2019 в КНР.
Политика
Скрытые камеры следили за Ассанжем в посольстве Эквадора
Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер.
Кино
Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол
Киностудия Lucasfilm запустила в производство очередной фильм во вселенной «Звездных войн».
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Здоровье
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Ранее ученые предполагали, что главный компонент средиземноморской диеты - красное вино, из-за содержащегося в нем ресвератрола.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
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Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов
В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
Футбол
«Атлетико» победил «Вильярреал»
«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.