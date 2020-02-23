Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, занимая третье место. СДПГ получила 39% голосов, «Зеленые» — 24,2%. Обе партии были в прежнем правительстве земли. По данным Die Zeit, ХДС второй раз за всю свою историю набирает столь низкий результат.

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